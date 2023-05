Agustín Rossi lanzará su candidatura por streaming

El jefe de Gabinete Agustín Rossi ratificó que irá en búsqueda de encabezar una lista del Frente de Todos que compita en una potencial PASO al anunciar que dentro de una semana lanzará formalmente su postulación a presidente, aunque lo hará de un modo particular sobre todo para el peronismo.

“El lunes lanzo mi candidatura por streaming, va a ser algo muy breve”, declaró Rossi. “Me tomé el tiempo necesario para decidir, consulté con muchos compañeros y creo que una candidatura como la mía puede interpelar a un sector del Frente de Todos”, agregó mientras el oficialismo continúa transitando su interna en la que el kirchnerismo y el massismo buscan evitar competir con varios candidatos en las Primarias.

El funcionario del Gobierno Nacional evitó establecer diferencias con otros posibles competidores como pueden ser Daniel Scioli, Juan Grabois, Eduardo Wado de Pedro o el ministro de Economía, Sergio Massa: “No me gusta definirme por los otros, tengo claro que hay que hacer en Argentina a partir del 10 de diciembre”. En ese sentido, señaló que “es mentira que a partir del año que viene el país tiene que ir a un proceso de ajuste; el ciclo económico de la Argentina cambia en noviembre y diciembre de este año porque empezamos a acumular genuinamente reservas de la cosecha fina y porque en 2024 no vamos a tener los efectos de la pandemia y la guerra”.

“Vamos a poder sostener reservas, tener una política activa sobre el sostenimiento del tipo de cambio, e ir hacia un sendero descendente de la inflación y si descendés la inflación recuperás poder adquisitivo del salario”, agregó optimista.

En este sentido planteó “discutir si el crecimiento económico se lo quedan unos pocos o es distribuido entre el conjunto de los argentinos” y adelantó las bases de su plan con el que buscará seducir al electorado. El punto más controversial que expuso fue la reforma de la Corte Suprema de Justicia: “Si soy presidente no me gustaría gobernar un día con los 4 integrantes de la Corte. Hay un proyecto de ley para ampliar, si ganamos las elecciones vamos a tener los votos en el Congreso. Hay que trabajar fuertemente para generar las condiciones para que estos cuatro señores se vayan, no se puede gobernar con personajes que te ponen trabas permanentemente y que son parte del partido judicial”.

“Hay que desconcentrar el sistema de medios, hay que retomar la ley de medios y actualizarla”, continuó y agregó que “el acuerdo con el FMI tiene que estar permanentemente en negociación”. “Hay que sentarse y revisar cuáles son las metas posibles para llevarlo adelante”, completó.

Consultado sobre el escenario de tres tercios que expuso Cristina Kirchner con la presencia de Javier Milei, el jefe Gabinete señaló que “esta es una elección distinta a las que hemos conocido siempre”. “Si en el Frente de Todos hay PASO y en Juntos Por el Cambio hay PASO, y están los libertarios, las PASO van a dar tres resultados: quién es el que gana hacia el interior de cada coalición; qué coalición tiene la mayor cantidad de votos y quién es el candidato más votado individualmente”, explicó pero consideró que esos tres resultados juntos “no te van a predeterminar cuál va a ser el comportamiento en la primera vuelta”.

En sintonía con Alberto Fernández, Rossi insiste con definir al candidato a presidente en las Primarias. “En todas las encuestas entre dos candidatos tenemos menos de 30 puntos. Con cuatro candidatos sumas hasta 35″, justificó.

Fuente: Infobae