"Va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme", dijo Alberto en un acto

Aunque desistió de ir por su reelección hace ya un mes, Alberto Fernández no quiere quedar fuera de la discusión por las candidaturas en el Frente de Todos (FdT) y, en cada una de sus apariciones, deja entrever que el tema aún está por resolverse, y en esa discusión no deja afuera a Cristina Kirchner.

Y este lunes el Presidente abrió la puerta a una posible postulación de su vicepresidenta para las próximas elecciones, al hablar durante un acto en una fábrica recuperada en Llavallol.

"El 10 de diciembre va a haber otro gobierno. Va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme. O uno o una de los nuestros va a ser quien va a sucederme.", dijo con particular énfasis durante el acto que encabezó por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas.

Los dichos de Alber Fernández se dan a pocos días de la carta de Cristina Kirchner en la que se bajó de una posible candidatura. "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", insistió la vicepresidenta en un texto que subió a sus redes sociales el martes de la semana pasada.

Mensaje hacia dentro del oficialismo y duras críticas a la oposición

Fernández intentó llevar tranquilidad hacia la interna oficialista en otro tramo de su discurso.

"Lo que tenemos que explicarles a todos los argentinos y todas las argentinas, que tienen motivos para estar preocupados porque las cosas a veces no salen como uno quiere, (hay que) animarlos y hacerlos entender que el problema no está adentro, está enfrente", afirmó.

En esa línea, disparó contra la Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta sin mencionarlos.

"No le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de los argentinos le sacó el 13% a los jubilados. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando se suicidó René Favaloro", lanzó.

Finalmente, criticó a Milei al pedir que "no se le entregue el poder a un irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema, cuando en realidad es el principal defensor del sistema desigual en el que vivimos".

"El problema está en los que creen que la escuela pública es un sistema de adoctrinamiento. Para nosotros la escuela pública es la oportunidad de darle a todos la posiblidad de educarse", manifestó.

Sobre el final de su discurso, el Presidente volvió a intentar bajarle el tono a las diferencias internas que vive el Frente de Todos.

"Dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras. Porque nosotros somos los mismos. Somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos que intereses defendemos. Sabemos de que lado pararnos. Y cuando llegué el momento, cualquiera de nosotros, al que le toque gobernar ¿Saben dónde va a estar parado? Al lado de ustedes, al lado de los que trabajan", concluyó.

