Escuela Técnica recibió un helicóptero proveniente de una causa de narcotráfico

Este lunes la escuela la Técnica N 3144 Capitán Marcelo Lotufo de barrio Docente Sur recibió el helicóptero Robinson R 44 procedente de la provincia de Buenos Aires para el hangar de la institución.

El mismo fue cedido al establecimiento educativo como depositario judicial por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora procedente de una causa por narcotráfico.

Al respecto, la directora Claudia del Prado celebró la incorporación de la aeronave que se suma al Cessna 206 que recibieron el año pasado.

“Para nosotros no es sólo un día de fiesta, estamos felices y orgullosos porque es un trabajo conjunto de gestión institucional, equipos docentes, apoyo del Ministerio de Educación y gente de Nación; no podríamos lograr esto si no fuera un trabajo mancomunado”, destacó.

Asimismo, señaló que a institución cuenta con un docente que trabaja en Seguridad Aérea y cada vez que hay una nave que ingresa por el narcotráfico o de forma ilegal tienen la posibilidad de solicitar a la Fiscalía o a los jueces intervinientes para que la misma pueda llegar a la escuela técnica con fines didácticos.

“Esta escuela es la única en el noroeste que tiene una orientación muy específica aeronáutica, los alumnos tienen que hacer sus prácticas profesionalizantes en empresas aeronáuticas y ante la imposibilidad de ir a otras empresas por cuestiones de seguro estamos tratando que nuestra escuela sea la propia empresa”, resaltó.

Con esta nave sumada a la recibida el año pasado, el Cessna 206 recuperada del narcotráfico por la Justicia, “con todos los sistemas funcionando esto permite que los alumnos realicen el mantenimiento aeronaves reales”, concluyó.

Cabe destacar que el nuevo hangar está próximo a inaugurarse y cuenta con dos aulas taller, laboratorios aeronáuticos de primer nivel y entornos formativos de la especialidad.