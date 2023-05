No es un conflicto docente, es la Izquierda

El vicegobernador Antonio Marocco estuvo en “El Acople” y refirió a los reclamos de los docentes autoconvocados, consideró que el reclamo a una semana de las elecciones fue para “dar un sentido de conflictividad política”. Asimismo, indicó que “el Estado está en crisis y los recursos no alcanzan”.

Consultado sobre el conflicto de un sector de la docencia, los denominados “autoconvocados”, el Vicegobernador afirmó que “no hay un conflicto docente, quiero que seamos claros, aquí hay una cuestión salarial”, en tanto se preguntó por qué la semana antes de las elecciones del domingo último y siendo que la paritaria estaba citada para el 17 de mayo, los autoconvocados decidieron ir al paro y movilizarse.

“Porque le querían dar sentido de conflictividad política, es un sector que sabemos que está manejado por un sector de la Izquierda”, disparó.

En ocasión de la visita del presidente Alberto Fernández a Salta, en el recorrido de obras por el Barrio Pereyra Rozas con funcionarios nacionales, el Vicegobernador contó que un grupo de docentes los increparon “eran ocho, no era la representación docente”.

En tal sentido, destacó que los autoconvocados no tienen representación legal y a pesar de ello desde el Gobierno se los atiende y escucha, pero sí están abiertas las paritarias no “podemos decir que estamos fuera del sistema y que no damos respuesta, sí damos respuestas, escuchamos y avanzamos”.

En esa línea, Marocco subrayó que según el relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, los docentes de Salta son los mejores pagos del país.

Según el informe un maestro de grado con 10 años de antigüedad cobra $218.209; mientras que uno con 24 años de antigüedad percibe un sueldo de $258.813.

También al Gobierno golpea el reclamo de los trabajadores autoconvocados de la Salud, al respecto el Vicegobernador advirtió que “el Estado también está en crisis y los recursos no alcanzan para lo que uno quiere hacer”.

“El Gobierno presta un muy buen servicio de lo que son las cuestiones fundamentales, salud, educación, seguridad y justicia, materias que no se pueden no tener para ellos respuestas que sean de acuerdo a cómo se plantean las circunstancias”, manifestó.

Finalmente, opinó con respecto a los autoconvocados “que hay un cambio de actitud con respecto a un sector que ha sido manejado políticamente que son de Izquierda, bienvenida la Izquierda pero bueno ahí están los resultados electorales”, concluyó el Vicegobernador.