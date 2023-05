Caliva: "Nosotros no podemos seguir viendo una película que nos aburre"

Este jueves Verónica Caliva, sus candidatos y equipo de trabajo hicieron el cierre en el Anfiteatro del Parque San Martín. Pese a tener inconvenientes como la no habilitación municipal para la iluminación, la candidata afirmó que fue un tiempo que celebración para quienes acompañan el proyecto que propone de cara a las elecciones del domingo.

Analizando la campaña, Caliva consideró que hubo "una violencia política inusitada y descarnada" que en su carrera política jamás había visto antes. Paralelamente señaló que no se discutieron políticas, ni hubo contenido políticos ni proyectos sino que se discutieron "caras y cargos" como una cuestión de "propiedad y egos".

"No es un concurso de artistas esto", dijo con sorna advirtiendo que está en juego el convertirse en servidores públicos con propuestas para transformar la realidad y para resolver los problemas de la provincia.

Con respecto a la educación en la provincia, Caliva lamentó que "12 años de Juan Carlos Romero, 12 años de Juan Manuel Urtubey, cuatro de Gustavo Sáenz y que quiere otros cuatro no pueden planificar las necesidades que tiene nuestro sistema educativo".

En este punto, riñó con la gestión del Ministro de Educación Matías Cánepa no solo por no responder a las demandas salariales sino también por las condiciones de trabajo, el estado de las escuelas, entre otras carencias que marcan los docentes de Capital e Interior.

"Todos los candidatos del oficialismo, del poder han reprimido a las docentes y a los docentes, han estado en la gestión de gobierno y jamás han llevado una sola solución y jamás han reparado tanto olvido y tanta injusticia con estas trabajadoras", manifestó.

Mismo análisis hizo de la Salud por las condiciones de trabajo.

"Todo nuestro sistema público, sanitario, educativo, no hay acceso a la justicia, está todo mal y ellos no hacen nada -los que gobiernan desde el Ejecutivo Provincial durante toda esta democracia - y nosotros no podemos seguir esperando", advirtió.

De tal modo, expuso que no puede la sociedad salteña "seguir viendo una película que ya nos aburre, que no nos gusta". "Acá hay mucha gente que está sufriendo nosotros tenemos niños y niñas que no pueden educarse porque por ejemplo no se completan los planteles de los maestros bilingües en el interior y escuelas que no tienen quién desarrolle las tareas de cuidado, de limpieza, administrativas", indicó.

Caliva de militancia territorial, recordó que en el marco de la campaña estuvo en la localidad de Los Blancos, Departamento Rivadavia, el día en que ocurrió un femicidio y dijo estar cansada por el panorama que se viene advirtiendo hace décadas en relación de las infancias y la violencia contra las mujeres; y por eso "decidimos participar", concluyó.