Gustavo Sáenz reivindicó su gestión de obras sin empeñar a la provincia

"Si hay algo que me ha caracterizado como intendente y como gobernador es que nunca dejé de gestionar más recursos", dijo el gobernador, a la vez de reconocer que el presupuesto provincial es suficiente para pagar salarios pero muy poco para cubrir las obras que son necesarias. "En la municipalidad se han hecho grandes obras durante mi periodo con ayuda del gobierno nacional, no lo digo yo lo dicen las estadísticas", explicó.

En esta línea el gobernador se manifestó orgulloso de gestionar recursos para obras de manera permanente en Buenos Aires. No es una tarea sencilla, Sáenz explicó cómo la lleva adelante: "hablo con el que pecha el lápiz desde abajo, cuando llego al Ministro ya llego con el expediente terminado para que me firme la autorización y el financiamiento necesario porque, allá van pasando los expedientes de un lado para el otro, entonces cuando van los gobernadores les dicen que está en jurídico, o en área técnica, o con los ingenieros, yo voy y me dedico desde abajo hasta arriba".

Al ser consultado por la posibilidad de tomar créditos para la realización de obras, Gustavo Sáenz dijo que el crédito no es su estilo. "Estamos en un momento muy difícil. Hoy sacar un crédito es muy difícil por las tasas de interés que se cobran, que no se sabe cómo va a terminar, cuánto van a costar y a cuánto se termina de pagar el crédito", explicó el gobernador y agregó, "yo no le puedo hacer a la provincia eso".

Sin ir más lejos, el gobernador recordó que Salta se encuentra pagando créditos muy altos en dólares. "Nosotros tenemos una muy buena imagen a nivel nacional e internacional y tenemos todas las autorizaciones necesarias para hacerlo porque hemos honrado siempre las deudas en Salta, pero estoy convencido que no es la salida, la salida es ir a buscar lo que nos corresponde", sentenció el gobernador.