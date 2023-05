Emiliano Durand: "Si Bettina Romero pierde este domingo, es un mensaje muy fuerte"

"Espero un próximo lunes de mucha alegría, de una etapa nueva", explicó Durand, con confianza que los resultados del domingo le sean favorables.

En este sentido, reivindicó que la posibilidad de establecer una "renovación" se la dio el gobernador Gustavo Sáenz. "Todas estas gestiones que está haciendo Gustavo para la provincia, van a ser también para la capital, no vamos a competir, nos vamos a complementar", manifestó el candidato.

"Me parece que si Bettina Romero pierde este domingo, es un mensaje muy fuerte de la gente que te está diciendo que, queremos otra forma de hacer las cosas", dijo Durand y agregó, "ya está, fue una oportunidad, tuviste una oportunidad, no nos gustó, elegimos otra forma de hacer las cosas. No siempre podés hacer oídos sordos", acusó el candidato contra la actual intendenta de la ciudad.

Por último, aseguró que en el caso de que llegue a salir electo como intendente de la ciudad, trabajará para acompañar la transición, "nosotros vamos a estar ahí para controlar y para que la transición y la futura gestión sea lo que nosotros nos comprometemos a hacer", finalizó.