“El problema del agua en Vaqueros ya está solucionado, está a la vista”

A días de las elecciones provinciales, el candidato a intendente de Vaqueros, habló en Pasaron Cosas sobre su decisión para presentarse en estas elecciones por pedido de los vecinos del municipio y agregó que el gobernador Gustavo Sáenz le sugirió trabajar en conjunto desde el Ejecutivo.

“Los vecinos me convencieron, me decían que van a salir las mejores obras y va a ser otro el que corte la cinta. Dije que sí porque no me parece y aparte encontré mi vocación, lo hago de corazón porque considero que Vaqueros tiene que seguir creciendo. Hablo bastante con el gobernador Sáenz y me dijo que si quería lo podía acompañar en el Ejecutivo” indicó.

Por otro lado, refirió a las problemáticas de agua y cloacas que hay en el municipio, como también de las acusaciones de otros candidatos a intendente. Moreno expresó que esas personas “quieren hacerse famosas” y “buscan protagonismo”.

“El tema del agua está solucionado, venimos trabajando muy bien tanto en agua de red y agua corriente: eso es todo un conjunto. Hoy la solución está a la vista, las cisternas sí se ven y hay tres proyectos aprobados por Aguas del Norte” puntualizó.

En la misma línea concluyó: “Escuche a otros candidatos que dicen que no hay cloacas y yo les puedo decir que sí, tenemos el caño colector conectado a la planta potabilizadora que está en el río Mojotoro. No es fácil hacer un proyecto de cloacas domiciliario, es algo que no lo puede hacer ni el municipio ni la provincia. Si no lo hace la Nación es muy complicado porque es mucha plata” finalizó.