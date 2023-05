Tane Da Souza: “Es necesario un cambio verdadero, un cambio generacional”

“Creo que la necesidad de un cambio verdadero y un cambio generacional es algo que es compartido por una amplia mayoría de vecinos y vecinas”, aseguró Tane Da Souza – candidato a intendente de Vaqueros por ‘Salta va con Felicidad’ – en Hablemos de Política.

Según explicó el candidato, su campaña se ha centrado no en hablar de los demás candidatos, sino en proponer ideas y proyectos. Lo que sí, advirtió, en este proceso se hizo necesario describir la realidad del pueblo.

“La zona alta no tiene agua, la zona baja no tiene cloaca, hay gente con problemas de salud por las aguas servidas en la calle, no tenemos un transporte interno”, describió el candidato. En este sentido, explicó que actualmente hay dos colectivos pequeños dando vueltas por el pueblo – con un recorrido fijo – para mostrarles a los vecinos cómo funcionaría el servicio. “Si no conseguimos que SAETA lo ponga en funcionamiento, veremos la forma de hacerlo nosotros”, completó.

Para Da Souza, es claro que “el departamento La Caldera está gobernado hace 30 años por cuatro apellidos”.

“Creo que la gente está cansada. Son 30 años sin soluciones a los problemas estructurales del pueblo y, naturalmente, la gente sale a buscar otra cosa y ahí entra nuestra propuesta electoral”, consideró.

Concluyendo, el candidato a la intendencia de Vaqueros aseguró que el pueblo no puede esperar mucho más tiempo la llegada de cloacas, así como tampoco la construcción del tan mentado puente que servirá como otra vía de conexión entre el pueblo la Capital.

“Para eso necesitamos gestionar recursos en Provincia, Nación o en organismos internacionales. Cuando los fondos se consigan, hay que hacer las obras de forma ágil y transparente”, sentenció.