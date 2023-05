Larreta determinante con los planes sociales: "No va a haber intermediarios"

En un fuerte mensaje a las organizaciones sociales, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que si se convierte en el próximo presidente va a “terminar con las agrupaciones que lucran y hacen política con los pobres”.



El precandidato presidencial del PRO hizo estas declaraciones al hacer anuncios para unos 10.000 beneficiarios de planes sociales de la ciudad de Buenos Aires, que tendrán que hacer capacitaciones para poder mantener las asistencias del Estado.

El jefe de gobierno porteño criticó al actual sistema de asistencias: “Venimos viendo un aumento de los planes, pero por otro lado la pobreza no baja. Cada vez hay más planes y cada vez hay más pobres. Entonces, la conclusión es muy clara: así como están, no funcionan”.

Rodríguez Larreta advirtió que “no están mejorando las condiciones de vida de los que los reciben y, lo peor de todo, no se vinculan al trabajo, peor todavía: hay gente que decide no tomar un empleo formal porque, si no, pierde el plan. Justo al revés”.

El precandidato presidencial del PRO dijo que si gana las elecciones terminará con la intermediación “de las organizaciones que lucran y hacen política con las necesidades de los que menos tienen, y exigir contraprestaciones”, y que “los planes no deben ser para siempre,eternos”.

Las frases más destacadas de Horacio Rodríguez Larreta

“Acá todos hablan de convertir los planes en trabajo, pero muy pocos dicen efectivamente cómo hacerlo. Nuestra propuesta es concreta: los planes sociales tienen que ser directos,tienen que ser temporales y deben incluir una contraprestación para que quienes los reciban puedan vivir cada día mejor”.

“Ciudadanía Porteña, el plan de asistencia de la Ciudad, va directo del Estado al beneficiario. No tenemos intermediarios. Y también incluimos algunas contraprestaciones, como mandar a los hijos a la escuela. Pero vamos a hacer más. Presentamos una nueva medida para limitar la temporalidad del plan”.

“Sumamos a los planes dos nuevas condiciones: capacitación y conseguir un trabajo, el plan social tiene que ser un incentivo para aceptar un trabajo”.

“Tenemos que actualizar y modernizar el sistema laboral en Argentina, empezando por terminar con la famosa industria del juicio laboral”.

“Vivimos días muy difíciles, de mucha angustia, valor del dólar, inflación descontrolada, el Gobierno es un manual de todo lo que no hay que hacer, fracasaron, no hay más espacio para la improvisación ni para los gritos, necesitamos tranquilidad, calma, previsibilidad y más trabajo, vamos a cambiarlo todo sin atajos ni títulos marketineros”.

TN