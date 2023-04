Felipe Biella: “Los baches necesitan mantenerse de manera planificada, no solo en elecciones”

“Un bache es un parche (…) los baches necesitan repararse y mantenerse de manera planificada a lo largo de todo el año, no en elecciones”, manifestó y explicó en su carácter de ingeniero y ex titular del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA) que la reparación de los baches no se está haciendo de la manera correcta ya que se utiliza bituminoso en arterias en donde el tránsito es pesado lo que se advierte que al poco tiempo vuelve a deteriorarse.

“Vas a ver que está desparramado en cantidades en lugares porque no era el tratamiento que necesitaba. Tiene que ser hormigón de cemento gris”, indicó.

Asimismo, cuestionó que en los barrios periféricos en tiempo de lluvia las calles muestran un mayor deterioro. En este sentido, apuntó a la intendenta Bettina Romero por cuanto a su entender no se atendieron las prioridades de los vecinos haciendo hincapié en la millonaria obra de puesta de valor de la Plaza 9 de julio.

Por otra parte, Biella hizo un análisis de sus propuestas de campaña. El candidato de Avancemos dijo que tendrá una mirada a largo plazo en la cantidad de obras por lo que promoverá la creación de una agencia de tierra y hábitat en donde se desarrollarán proyectos para atender la infraestructura en los barrios.

Otra propuesta en vista a desconcentrar la actividad comercial en zona sur, es la creación de un mercado de Cofruthos en zona norte, lo cual según afirmó le dará oportunidades de trabajo a 500 emprendedores; por otra parte propuso trabajar de manera mancomunada con el Instituto Provincial de la Vivienda y los planes federales para atender el déficit habitacional.

También dijo que trabajará en el ordenamiento del tránsito y para ello copiará el modelo de la ciudad de Córdoba con una central inteligente que regule la duración de los semáforos y los sincronice.

Además, prometió trabajar en las habilitaciones comerciales para reducir los tiempos y hacerlas más accesibles a los comerciantes.

Debate de candidatos a intendentes

Si bien el candidato de Avancemos destacó el debate entre candidatos a intendente en la ciudad Capital, luego de la aprobación de la ordenanza por el Concejo Deliberante y su posterior promulgación por el Ejecutivo Municipal, puso reparos en cuanto a su realización.

“Me encanta que estén todos y que puedan expresarse. Creo que la gente tendrá la oportunidad de comparar y ver quien tiene un curriculum y quien un prontuario”, subrayó.

Pese a mostrar entusiasmo, Biella manifestó que siendo un debate que se estima de entre 3 o 4 horas y a pocos días de las elecciones en su caso lo imposibilitaría de realizar actividades de campaña. No obstante, afirmó que será una oportunidad también para que los candidatos se presenten ante la sociedad sin privilegios como lo tienen los candidatos oficialistas.