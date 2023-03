Política con olor a naftalina

La política en Salta muchas veces es retrograda y los políticos se olvidan de las necesidades de la gente, la subestiman y la destratan como si los ciudadanos estuvieran anestesiados y no percibieran estas maniobras nonc santas. La gente no come vidrio.

Discúlpenme si estoy un poco mareada pero veo lo predecible que son los candidatos cuando se trata de poder, de llegar a un cargo a cualquier costo, de asegurarse que no se le corte la dieta parlamentaria, los fueros, los beneficios…

Un candidato a intendente que hasta hace días trabajaban con Gustavo Saénz y ahora se cobijan bajo la bandera amarilla de Mauricio Macri.

Una diputada provincial, nuevamente candidata que afiliada a un partido se candidatean por otro partido, luego se baja… sin vergüenza alguna… pensando que pasa desapercibida, o que es son invisible …pero eso si…no descuidan sus caballos de pedigree, de estirpe ni sus negocios paralelos.

Una Candidata a vicegobernadora que pasó por tres partidos políticos, Partido Renovador de Salta, Propuesta Salteña y ahora representa a Juntos por el Cambio y se enarbola bajo la pantalla de ser parte de un partido nacional, olvidándose de los orígenes. Una candidata que destrata de manera desesperada a los adversarios, a los nuevos referentes que pretenden trabajar genuinamente y participar en política. Ese tipo de politequería barata no nos representa, no me representa, no lo representa a usted. No significa servir al pueblo, se sirven de él. Se abusan.

Basta de la misma casta política salteña, basta de atropellos al trabajador, Basta de darle la espalda a los salteños, Basta de frustra los sueños de una provincia pujante, maravillosa, repleta de oportunidades robada por la misma casta política. Basta de promesas incumplidas. Basta de improvisados. Basta de mafias, aprietes. Basta de falsas imputaciones. Basta de políticos con olor a naftalina.

Basta de oportunismos, de tácticas políticas especulativas, de estrategias que hasta apelan a utilizar en las fórmulas los mismos nombres de otras con tal de no perder un voto.

Basta de fake news y política mafiosa, agraviante sin razón, sin fundamentos serios, prácticas inescrupulosos, la gente reclama dignidad y coherencia en los referentes, en los que aspiran a representar los intereses del pueblo.

Los ciudadanos se merecen respeto y calidad en sus representantes, que asuman cargos para responder a la gente y no a sus bolsillos, que denuncien, que activen un batallón de cuestionamientos a la burocracia, a las políticas con olor a naftalina.

Por una Salta inclusiva donde nadie quede atrás, donde nadie quede afuera.

Donde los salteños estén representados y cuidados. Una Salta por todos, para todos, de todos.

Una Salta con futuro, con posibilidades para todos.

Una Salta donde la naftalina sólo sirva para erradicar polillas.