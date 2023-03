"Patricia Bullrich va a tener que venir a firmar el frente de Juntos por el Cambio"

El ex dirigente de Propuesta Republicana, Alberto Castillo en Agenda Abierta afirmó que en el partido la anarquía es total y brindó detalles de la puesta en marcha del PRO Línea Fundadora. Su apoyo a Gustavo Sáenz, a Bettina Romero y la apuesta a las elecciones nacionales.

Castillo declaró que los ex dirigentes del PRO en Salta, particularmente aquellos que son funcionarios y adeptos a la gestión del Gobernador, están trabajando con la mirada puesta en el día después de la intervención del espacio político. "PRO Línea Fundadora va a trabajar fuerte en las elecciones nacionales", anticipó

El mandato, según contó, es que tanto el PRO como la UCR no se separen, y advirtió que Salta es la única provincia en donde eso no se estaría logrando. "No están obedeciendo las órdenes partidarias que vienen de la mesa ejecutiva del PRO", señaló.

Con respecto al PRO Línea Fundadora, Castillo explicó que se conforma de dirigentes que decidieron acompañar a Gustavo Sáenz en su gestión porque "cumplió y honró los acuerdos con la dirigencia del PRO".

Por otra parte, sobre la disputa por la intendencia capitalina, sostuvo que apoya a Bettina Romero, argumentando su vinculación con Juntos por el Cambio.

"¿A quién vamos a acompañar, a Posadas que nunca fue del PRO o a Bettina Romero que siempre fue de Juntos por el Cambio?, se cuestionó y si bien reconoció que tiene una amistad con Emiliano Durand, no se deben confundir amistad con política, subrayó.

Asimismo, consideró que con Bettina tiene coincidencias en el proyecto de ciudad, de país y saben hacia dónde apuntan.

En este escenario, ratificó que el 15 de mayo Gustavo Sáenz ganará la reelección y que el PRO a partir de ahí tiene que acompañar la elección nacional para vuelva a ser Gobierno, remarcó.

Finalmente, instó a dejar mezquindades e ideologías personales, porque hay que ver más allá y "Salta no puede quedar afuera de eso", concluyó Alberto Castillo.