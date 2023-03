En el Hospital Oñativia, desde ayer hacen fila para conseguir turno 

El móvil de Aries llegó a Eduardo Paz Chaín N° 30, ante la concurrencia de gente desde el domingo por la tarde. Según declararon, el 20 de cada mes el nosocomio habilita los turnos para las distintas especialidades. Si bien pueden solicitar el turno por el 148, acusan que no sirve ya que el tiempo de espera supera los treinta minutos o más, o simplemente nadie los atiende.

"El 148 no sirve, me dicen que como soy del interior debo sacar el turno en La Merced para que me vea la doctora, pero allá no hay especialistas y soy diabética y me hago los controles acá", contó una señora, quien llegó a las 6 de la mañana de este lunes.

"Algunos están desde anoche, es una vergüenza porque no podemos estar así, cada 30 días habilitan los turnos, antes funcionaba el 148, ahora no", fue otro de los relatos.

Son muchos los cuestionamientos que los pacientes y familiares hacen del sistema de atención telefónica, es por ello que a tu turno, otra señora indicó que el Gobierno debería buscar otras alternativas al 148, como por ejemplo una página web o por WhatsApp.

Por otra parte, los cuestionamientos también apuntan al personal administrativo ya que aseguran que les falta empatía y entender que no todos los casos son iguales. A modo de ejemplo, una señora recordó cuando presenció una situación lamentable que le hicieron vivir a un adulto mayo de 90 años, ya que llegó unos minutos tarde por razón del transporte y no quisieron entender su circunstancia. "La secretaria le dijo que volviera de nuevo y no entendió razones ni tuvo empatía con el hombre mayor, el señor se puso a llorar y se fue", se lamentó.

Por último reiteró el pedido de medios alternativos para acceder a la atención en el sistema de salud pública, por fuera del 148.