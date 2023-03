Con asambleas y cortes: Vuelven las protestas en Salud 

Durante 1 hora, de 8 a 9, personal no médico realizará las medidas en reclamo por el pago de $60.000 a médicos. En diálogo con Aries, la referente de autoconvocados, Marina Huanca manifestó que de no ser recibidos por el Gobernador, endurecerán la protesta.

Desde este lunes, en las puertas de los principales hospitales de la ciudad, personal autoconvocado no médico comenzará un corte en la prestación de los servicios de salud. Piden ser recibidos por el gobernador, Gustavo Sáenz, al considerar que con el ministro de Salud, Federico Mangione las instancias de diálogo están terminadas ya que afirman que "no tiene palabra".

Huanca destacó dos puntos principales del reclamo que los convoca a manifestarse desde hoy. "La semana pasada se les liquidó únicamente a los profesionales médicos 60 mil pesos como ítem de responsabilidad médica, creemos que esto es discriminatorio", declaró.

Asimismo, sostuvo que el servicio de salud se sostiene no solamente con los médicos, sino con el personal de maestranza, enfermeros y trabajadores que se desempeñan en otras áreas. Además, Huanca señaló que el pago que recibieron los médicos fue en negro, lo cual según dijo se justifica para evitar ser alcanzados por AFIP. "A parte el Gobierno está evadiendo impuestos", lanzó

Seguidamente, la referente de los autoconvocados indicó que otro punto del reclamo se sustenta en la no participación de las paritarias del sector, y apuntó al ministro Mangione, ya que recordó que se había comprometido a darles participación, aunque no tuvieran voto por no contar con personería gremial..

"Dijo que era un Ministerio de puertas abiertas y estaría predispuesto al diálogo, y es mentira", acusó al tiempo que exigió que el Gobernador los reciba, así como lo hizo el año pasado con médicos autoconvocados. Caso contrario, hay una amenaza latente de endurecer las medidas de fuerza, advirtió.

En tal sentido, Huanca marcó que por el momento el corte es de 1 hora, pero podrían extender a más tiempo o llamar al paro, cuestión que anticipó se analizará durante de asamblea de esta tarde.

A su turno, Marcela Tejerina, quien se desempeña en el hospital San Bernardo contó que en asamblea se decidió que mañana martes se reunirán nuevamente, de 08:00 a 8:30 horas, retornarán a sus puestos de trabajo y cada servicio determinará las medidas que sean convenientes.

Respecto al reclamo, Tejerina pidió tanto al Gobernador, el Ministro de Salud Pública y a su par de Economía, revean la situación, ya que consideró que el incremento salarial al que arribaron desde el sector, no cubre la canasta básica y pierde ante la inflación.

"Los gremios se tienen que poner las pilas y conversar realmente, y estudiar las grillas salariales que son una vergüenza", señaló y ratificó que los autoconvocados no se sienten representados.