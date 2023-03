“En el PRO se debe dejar de macanear con tantos personalismos y fanatismos”

De Los Ríos recordó cuando presidió Propuesta Republicana (PRO), y afirmó que se mantuvo coherente en la visión de ser un partido potente cada vez que formó un frente.

Asimismo, advirtió "Hay que dejar de macanear con tantos personalismos, partidismo, y fanatismo étnico" y afirmó sentir "desazón" por la situación en que se encuentra el espacio político, más por lo que sucedió ayer, previo al cierre de la presentación de los frentes electorales en el Tribunal Electoral de la provincia.

Siguiendo su análisis, De los Ríos sostuvo que estas diferencias entre los socios fundadores de Juntos por el Cambio, el PRO y la UCR, por la inclusión del Frente Plural, de Matías Posadas, es lamentable y objetó que se prioricen los partidos sobre la provincia, y los intereses de los salteños.

Consultado si opinaba que el PRO podría desaparecer, dijo que en su expresión de deseo "Dios quiera que no", no obstante aseveró que el espacio tiene que ampliar su representación porque "los problemas no los va a resolver ningún sector aislado".

En tal sentido, remarcó que durante su gestión en el PRO, fue un convencido de que debía incluirse a Gustavo Sáenz en las alianzas electorales y estratégicas pensando en la provincia. "Me parece que ha habido un fanatismo antisáenzcista", finalizó Martín de los Ríos.