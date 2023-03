Outes: "Siempre se está poniendo en la lupa el concepto de provincia, no de partidos"

"Nosotros desde que hemos llegado, hemos intentado salir de un esquema partidario. Buscamos tener un contenido fuerte provincial y una discusión partidaria más laxa", reconoció al tiempo que aseveró que "el fuerte del Gobierno viene marcado por el provincialismo, por una concentración de poder local en base al acuerdo con los partidos".

Asimismo, dijo que, con diálogo, se apostó "no a un concepto político no partidario, sino de frente provincial", por lo que indicó que "se está poniendo en la lupa el concepto de provincia, no de partidos", aunque admitió que son los partidos los que le dan fuerza al frente.

"Sáenz llega y se consolida y tiene buenos números porque sale de ese esquema y dice que hay que pelear por Salta", subrayó, y también remarcó que el electorado no le dará el voto si está de un lado o del otro de la grieta, sino por su posición de defender los intereses de los salteños, sentenció.