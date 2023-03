Jueza de Familia no ve factible que con un índice se pueda regularizar la cuota alimentaria

El último 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, anunció el Índice Crianza, una nueva estadística que medirá bienes y servicios esenciales para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, convirtiéndose en una herramienta para distribuir los gastos de crianza en forma igualitaria especialmente en los procesos de separación de las parejas.

Al respecto, la jueza Carriquiry analizó la medida y cuestionó que tiene una "visión muy centralizada", además de señalar que no se sabe "índice de qué, y sobre qué".

"Creo en lo personal, que cada expediente por cuota alimentaria no es igual al otro, y analizo si tiene problemas de movilidad, alguna discapacidad, o enfermedad crónica. Cada sentencia en relación con los alimentos no tiene que ver una con otra", remarcó.

Carriquiry insistió en que no se entiende el anuncio de Massa, además de advertir que es un ministro y no puede dictar normas. Asimismo, consideró que se trató de una medida política que fue aplaudida por aquellos que no conocen de leyes ni procedimientos de la justicia.

La magistrada describió que no es lo mismo el índice que se pueda hacer en el Obelisco que en el norte provincial, en donde en particular, según indicó la mayoría de los trabajadores son jornaleros, se desempeñan en la tabacalera. "Yo no le puedo poner la cuota alimentaria de Maxi López a un niño de Santa Victoria", aseguró con sorna en referencia a que un índice generalizado no es factible para regularizar la cuota alimentaria en los juzgados del país.

"Hay que ser menos de laboratorio y más con los pies en la tierra", cuestionó.

Por otra parte, Carriquiry analizó las cuotas alimentarias y reconoció que en sus fallos judiciales suele provocar polémica, pero explicó que insta a tener los cuidados en la maternidad y paternidad responsable, y para ello les informa a los involucrados sobre los métodos anticonceptivos.

Asimismo, declaró que ante los cuestionamientos de que no es su función "meterse en la vida privada", advirtió que "después no la estén judicializando". "Tenemos que dejar de ser tibios, no busco lo fácil porque si queremos un cambio social, que sea en serio, no con discursos demagógicos", finalizó la magistrada.