Javier David propuso reformar el sistema electoral, y señaló que "no hay más democracia, por más partidos"

"Yo creo que hay que ir en camino a un sistema electoral que no cambie de acuerdo a cada gestión de gobierno", indicó al tiempo de recordar que hace 20 años la oferta electoral se reducía en un par de partidos políticos, mientras que ahora hay de 20 a 30 sellos partidarios. "Salta no puede tener un sistema en donde cada partidos político anote un candidato, que al no querer ir a internas se arma un partido político", advirtió.

En este sentido, ponderó las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), manifestando que debería sentarse un piso de requisitos partidarios más alto para evitar que con unas cuantas adhesiones se arme un partido político. De acuerdo a esto último, opinó que deberían terminarse las adhesiones de este tipo, "Hacemos un frente y el que quiere sumarse que compita", subrayó

David consideró, esto necesario, para prevenir también la "incoherencia" que después se ve en las gestiones de gobierno.

Por otra parte, el exlegislador provincial consideró que es necesaria una revisión en las formas de representación, y apuntó a un sistema mixto, y señaló que un diputado de Orán debe entender lo que sucede en los Valles Calchaquíes, por ejemplo, "para comprender mejor la realidad provincial, que es lo que necesitamos", finalizó.