Masajistas: “Nos quieren erradicar” 

Novillo afirmó que contra los masajistas hay una "persecución" y quieren "erradicarlos".

Este 11 de febrero se realizó el Primer Congreso Abierto de Masajistas del NOA en el Centro de Convenciones de Limache y explicó que en razón de este, recibió una intimación para no usar dos términos empleados por fisioterapeutas y kinesiólogos.

Puntualmente, se trata de técnicas de liberación lumbar y maniobras subescapulares. "Hice el descargo considerando al masaje como el conjunto de técnicas manuales no invasivas", contó.

Novillo cuestionó: ¿Cuál es el límite, el techo, qué palabras puedo o no decir", y agregó que esto no pasaría si regularan la profesión. En tal sentido señaló que de producirse beneficiaría a los kinesiólogos ya que no habría conflictos por cosas como estas.

"Es de nunca acabar, parece que acá la guerra es quién tiene más poder y más fuerza; yo no lo tengo, ellos lo tienen", subrayó.