Masajistas denuncian lobby de kinesiólogos para que Diputados no regulen su actividad

Cecilia Novillo, presidenta de la Asociación Salteña de Masajistas, lamentó que finalmente no hubo dictamen para tratar el proyecto de ley que buscaba regular la actividad. “Se nos rieron. Consideran que tenemos que seguir como estamos porque el lobby de turno tiene más poder”, cuestionó.

Y dijo: “Nos quieren erradicar, es una vergüenza lo que están haciendo los Diputados. Pagamos el monotributo, pero no podemos tener derechos. Estamos pidiendo la legalidad de un oficio. Somos los pobres de esta pulseada. Ellos tienen poder de todo tipo y entre ellos lo resuelven”.

Novillo se refirió a una “falta de respeto” por parte de la presidenta del Colegio de Kinesiólogos, y dijo: “Ningún diputado los contradijo, ni el que nos representaba a nosotros. Nadie nos defendió”.

La trabajadora explicó que realizan su trabajo “con técnicas no invasivas y con personas sanas”. Sin embargo, reiteró: “Estamos en la clandestinidad, seguimos así”.

Cargó contra el cuerpo de Diputados y aseveró: “Son unos ineptos, se les re mil acobardaron a los profesionales que son universitarios, pero empatía no tienen. Apretaron a los diputados”.

Novillo adelantó que está considerando cerrar la Asociación. “No me sirve para nada, y el gobierno fue el que me dio la personería jurídica. Hasta que no violen a una masajista o haya una mala práctica, recién se va a tomar cartas en el asunto. Hasta acá llegué porque me di cuenta de los intereses que hay entre Diputados y Kinesiólogos”, concluyó.