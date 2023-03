Fotomultas: Benavides insiste con el tratamiento de la licitación en el Concejo Deliberante 

Benavides, del bloque Salta Independiente, fue una de las concejalas que levantó su voz en contra del proceso de licitación para el servicio de puesta en funcionamiento y asistencia técnica de cinemómetros para la detección y registro de infracciones de tránsito. En este sentido, habiendo receso legislativo, interpuso una medida cautelar de no Innovar para frenar el proceso licitatorio entre las dos empresas que se presentaron, DETECTRA y TN Group.

La edila lamentó que por la "actitud dilatoria" de la Municipalidad, la medida judicial no tuviera efectos, ya que se pensó por estar en receso el Concejo Deliberante y no poder sesionar.

Ahora, con el cuerpo deliberativo en funciones, Benavides instó a sus pares a realizar un tratamiento profundo del proceso licitatorio porque a su entender hay muchos "grises" y cuestiones que no están claras.

Pese al pedido, admitió que no tiene muchas expectativas de que ello fuera a pasar, ya que recordó que fueron los mismos concejales los que aprobaron el Presupuesto y el aumento del valor de la Unidad Tributaria, lo que devino en el impuestazo, señaló.

"Tenemos que ponernos firmes, y sobre todo ante un proceso que está direccionado para beneficiar a alguien, con quien ya se había intentado un negocio, en una primera instancia", exclamó.

Por otra parte, la concejala de Salta Independiente analizó el discurso de la intendenta Bettina Romero, del 1 de marzo en el marco de la Apertura del Período de Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante.

"Lamentablemente hemos visto un discurso de campaña, en el cual no hubo autocrítica por parte de la Intendenta, y en donde se echaron muchas culpas tanto a otras gestiones como a factores externos como la pandemia", advirtió al tiempo de señalar que "ya no se puede seguir culpando a la pandemia por todas las cosas que no se hicieron".

"Hemos escuchado también la falta de proyección del Ejecutivo Municipal de la ciudad que quiere. Por ahí se dijeron cosas puntuales que somos muy escépticos de que vaya a poder realizar, viendo como viene manejando la gestión", opinó.