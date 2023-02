La denuncia de la supuesta proscripción de la Vicepresidenta de la Nación es tema de consideraciones, desde que el 6 de diciembre último fuera condenada por corrupción a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Apenas conocida la sentencia, fue la propia Cristina Fernández la que anunció que no se presentaría a ninguna candidatura durante el proceso electoral de este año; veintidós días después volvió sobre sus pasos y en acto público aclaró que en su caso no había “renunciamiento ni autoexclusión, sino proscripción”.

Quien ejerce la presidencia del Senado ha tenido pocas apariciones e, incluso, dejó de lado la conducción de las sesiones que, por otra parte, no fueron tan frecuentes desde el 1 de setiembre, cuando sufrió un intento de atentado. Esa Cámara mostró muchas dificultades para sesionar, al punto que no hubo ninguna sesión en el período extraordinario que se ha iniciado el 23 de enero pasado y concluye el martes venidero.

La inactividad legislativa, sin embargo, no se corresponde con el intenso trabajo político para encarar una elección en la que se jugará la Presidencia de la Nación, actualmente en manos del Frente de Todos. La gestión de gobierno está atravesada por esa necesidad de lograr la continuidad o, al menos, sostener eficazmente la defensa del proyecto que encarna y que es liderado por quien tiene un fallo adverso de la Justicia por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.

Si la condena fuera de aplicación inmediata, la Vicepresidente podría estar encarcelada y preparándose para encarar cualquier actividad ajena a la política. Ello no ocurre en la Argentina; en la práctica, ni siquiera está impedida de ser candidata hasta tanto el fallo judicial quede firme ante la Corte Suprema, lo que puede demorar hasta ocho años. Esto es, podría ejercer la Presidencia de la Nación si resultara electa y repetir mandato, si fuera reelecta.

En una democracia, las proscripciones no pueden existir a menos que el gobierno haya sucumbido en una tentación autocrática y pretenda atacar a la oposición impidiendo la difusión de sus ideas y su accionar. Ocurrió en la Argentina al inicio de la segunda mitad del Siglo XX, cuando se proscribió el peronismo, prohibiéndose su participación política durante casi dos décadas por decisión de dictaduras militares.

La denuncia de la proscripción de la vicepresidenta Fernández se observa como un recurso electoralista, que no pareciera necesitar si se hace caso a los informes de encuestas que ratifican su indiscutido liderazgo en su sector político. Hacia dentro de la alianza gobernante nadie desconoce su primacía y hacia afuera se observa la misma imagen. Pese a ello, el primer documento posicionando a la alianza gobernante frente a las dos elecciones que se efectuarán en el segundo semestre de este año, condena la "proscripción" e impone desplegar acciones para romper con esa supuesta prohibición electoral contra la ex mandataria.

El panorama social y económico del país no es bueno y empeora con el paso del tiempo. De allí que esta posición denunciante -que apunta contra la Justicia y paraliza al Congreso, imposibilitado de sesionar- no es promisoria. Por el contrario, concurre a profundizar un clima de exasperación política, que no es lo más saludable para un proceso electoral.

La salud republicana exige conductas maduras y responsables.

Salta, 21 de febrero de 2023