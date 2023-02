Presentaron un amparo contra la instalación de cámaras de fotomultas

Rodolfo Serrano, referente de la Fundación Azul, presentó esta mañana un amparo contra la implementación de las fotomultas en la ciudad. “Me siento violentado mis derechos constitucionales”, aseveró en declaraciones a Aries.

Según expuso, la presentación se hizo ante la escasa claridad en torno a la contratación del servicio por parte del municipio. “En Salta no sabemos la apertura de sobres, no se hace público a la prensa, no sabemos quién se presenta, si la licitación se hizo a nivel nacional. No sabemos nada los salteños”, dijo y destacó que en varias provincias se han presentado amparos y han salido favorables.

“La Municipalidad debe respetar la institucionalidad del Concejo Deliberante”, insistió e hizo referencia a la decisión de no retirar las cámaras de CECAITRA, pese a que se ordenara ello desde el Concejo Deliberante.

“Hoy nos enteramos que al empresa renunció y quedó la empresa del hijo”, agregó Serrano y lamentó que no pudo reunirse aun con autoridades municipales. Además, remarcó que “las multas no deben ser recaudatorias.

Por su parte, el abogado Santiago Pedroza, representante legal de Serrano, cuestionó que “la fotomulta allana el vehículo sin ninguna orden judicial” y explicó que lo que solicitan es la inconstitucionalidad y la participación en todo el proceso de concesión “.