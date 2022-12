Se restablece progresivamente el servicio de agua en distintas zonas de la ciudad

Durante la noche se recuperaron los niveles, se prolongan los turnos de agua y en algunas zonas no es necesaria la asistencia con camiones cisterna informaron desde Aguas del Norte. Por otra parte, explicaron la situación en zona norte.

En diálogo con Aries, el gerente de Operaciones de la empresa de agua y saneamiento, Juan Bazán, informó sobre el estado de situación en la ciudad y detalló las medidas que se tomaron para paliar la falta de servicio. Además, anticipó mejoras que llevarán a tener unas “fiestas tranquilas” con respecto al abastecimiento.

En primer lugar detalló las zonas afectadas en los últimos días, que se abastecen del sistema de Alto Molino “micro y macrocentro, parte alta de Grand Bourg, zona oeste alta y baja”.

En principio los niveles de abastecimiento son los adecuados ya que se hizo una recuperación durante la noche por lo que durante el día, a partir de las 7 horas, se empezó a abastecer en estos sectores, expresó.

En este sentido, aclaró sobre los cortes en la prestación “los turnos de agua no tienen que ver con la habilitación del servicio sino con consumir el agua que está almacenada, y a medida que va bajando los niveles de la cisterna y el agua se va consumiendo es que se produce el corte o la baja de presión”.

Bazán adelantó que en aquellos barrios en donde el servicio no es regular, por la tarde se asisten con los camiones cisterna

Por otra parte, se refirió a las condiciones climáticas y el por qué afectan al servicio.

“Las primeras lluvias son las peores con respecto al arrastre, sedimento y erosión”, recordó al tiempo que indicó que con las próximas lluvias el lecho de los ríos se van lavando por lo que ya no se producirá tanta turbiedad.

Situación que se siente en la prestación del servicio de manera que “estamos recuperando niveles, empezamos a prolongar un poco más los turnos de agua, se mejoran las presiones, en algunos sectores en donde se repartía agua, se derivaron a otras zonas porque ya se ha mejorado la situación”, afirmó.

Asimismo, Bazán vaticinó unas “fiestas tranquilas” ya que espera que en Navidad y Año Nuevo se pueda tener el agua suficiente.

Sin embargo, recordó que si bien lo que pasa es estacional, este año se recrudeció por la emergencia hídrica pero entrando en época de lluvias se podría decir que el verano no será tan problemático en cuanto al abastecimiento de agua.

Por otro lado, el gerente de Operaciones de Aguas del Norte aclaró sobre la situación de barrios de zona norte y zona oeste baja y la diferenció de otros sectores de la ciudad por la fuente de generación de agua ya que lo hace por el acuífero que nace en La Caldera, altura El Gallinato en donde no ha llovido con la intensidad de El Encón o Finca Las Costas, donde se ubican los otros acueductos.

“El acuífero no se está recargando y no es suficiente para atender la demanda de todos los barrios que están sobre avenida Bolivia, Pereyra Rozas hacia avenida Arenales, en la zona baja de Villa Luján”, detalló y agregó que en esos sectores, la empresa, abastece con camiones cisterna pero advirtió que no son suficientes por lo que para responder medianamente, decidieron hacer habilitaciones durante la mañana pero con poca presión.