Crisis de agua en el norte: "Tenemos problemas del siglo pasado"

Por Día de Miércoles, el senador por San Martín, Manuel Pailler hizo un balance de la gestión del gobernador, Gustavo Sáenz, e hizo hincapié en salud. No obstante, como parte del arco opositor, Pailler dijo ser parte de una oposición “madura y constructiva”.

“Estamos en un bloque opositor, pero no se trata de salir a criticar, salir a decir cosas”, aseguró al tiempo que consideró que como oposición debe ser parte de la solución a los problemas que se plantean. Asimismo, confesó que forma parte de una oposición “madura y constructiva”.

Sin embargo, remarcó que cuando ha tenido que oponerse a propuestas del oficialismo lo hizo, tal como sucedió con cuatro puntos del presupuesto del 2022 recordó, en lo que tenía que ver con el recorte en Salud, en Desarrollo Social y en violencia de género.

Consideró que decir que el Gobierno provincial estuvo ausente, sería faltar a la verdad porque en San Martín se hicieron y están haciendo obras, más aún con la crisis hídrica.

Sin embargo Pailler destacó que falta aún en el área sanitaria, por ejemplo, ya que la pandemia pasó y se deben hacer proyectos a corto, mediano y largo plazo.

Los departamentos del norte de la provincia, alguna vez destacados por sus riquezas en petróleo y recursos forestales, hoy ya no están y hay que trabajar en la desocupación, advirtió.

Por otra parte, el legislador apuntó a los problemas en agua y saneamiento y consideró que son “problemas del siglo pasado que no se han resuelto”, y son “pilares” de la salud.

Finalmente, y aunque el panorama no es el mejor, Pailler instó a seguir trabajando y a no bajar los brazos, enfatizó en el diálogo con el oficialismo porque subrayó que “si salimos a criticar y no hacemos nada, estamos en lo mismo”.