Salta ya cuenta con una fiscalía especializada en ciberdelitos

Por Aries, la fiscala penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo Solá, se refirió a las líneas de trabajo que seguirán desde la Fiscalía, surgida a partir de la necesidad de perseguir el delito en el escenario online. “La vida online es la vida que tenemos en internet, a través de las redes, y cada vez es mayor. Esto hace que los delincuentes se hayan cambiado de escenario a la vida online y esto explica el crecimiento exponencial de esto que ya se veía venir”, señaló.

En cuanto a los ejes sobre los que trabajarán, puntualizó en lo que refiere estafas virtuales, grooming y distribución de material de abuso sexual infantil en redes. Frente a la elevada cantidad de denuncias que se registran en Salta, remarcó que otro eje es la prevención y la concientización.

“Estos delitos dependen de que nosotros nos cuidemos o no. Internet llegó para quedarse, no hay que tenerle miedo sino saber cómo movernos”, subrayó al tiempo que destacó la existencia de figuras que no están tipificadas como delitos, como es el caso del robo de datos.

Por otra parte, resaltó que la Fiscalía cuenta con un auxiliar, dos abogados especializados en ciberdelito, dos ingenieros informáticos, dos técnicos, además de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Si bien remarcó que la Fiscalía tiene competencia en toda la Provincia, con delegaciones en los distritos judiciales, aseguró que el trabajo interjurisdiccional es fundamental. Ello tanto entre provincias como con otros países ya que “una de las características de internet es que no conoce fronteras”.