En tres días se sucederán la exposición en la Cámara de Diputados del proyecto de presupuesto 2023 por parte del ministro de Economía, la presentación de listas de candidatos para la interna del Partido Justicialista y la profundización de negociaciones con vistas al armado de los espacios políticos que participarán de los comicios provinciales de mayo. Asimismo, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dará a conocer sus datos sobre pobreza e indigencia –que se anticipó serán mayores que los del primer semestre del año-, que quedarán enmarcados en la protesta de organizaciones sociales contra la posibilidad de un ajuste de los planes sociales. Y todo ello estará atravesado por el fallo en la Causa Vialidad, que tiene a la Vicepresidente de la Nación como principal acusada.

Por ahora, las elecciones sólo ocupan a quienes serán sus protagonistas y pareciera que ningún sector tiene buenas noticias. Los acuerdos en la oposición no están tan cercanos como parecieran. Juntos para el Cambio + se desagregó en el Concejo Deliberante, abultando la cantidad de bloques que a partir de esta semana se observará trabajar en el recinto. Si bien se indicó que la alianza se expresará en un interbloque, en los debates se escucharán voces disonantes dentro del sector; En la sesión preparatoria del pasado sábado no se explicaron las razones por las que se dividió la bancada radical de dos miembros. Tampoco Ahora Salta promete allanarse a un discurso uniforme con sus socios electorales. En la sesión en la que se ratificó la mesa de conducción del cuerpo, los olmedistas Emilia Orozco y Eduardo Virgili votaron en contra y dijeron que los hacían por una cuestión principista: la alternancia en el poder.

En ese ámbito, el oficialismo municipal sigue atado al saencismo, que no da señales de responder a la intendenta Bettina Romero pero no tiene mucho que mostrar como gestión en la Capital. Al gobierno provincial no le va mejor en la principal ciudad que en el resto del territorio salteño y quienes sean sus voceros deberán esforzarse para sacarle lustre a una tarea de gobierno que no tuvo ni tiene a todas consigo.

El presupuesto para el año electoral que viene y que inició el martes pasado su trámite parlamentario, no tiene mucho para entusiasmar a una población que va ampliando su lista de demandas en la medida que se achican sus posibilidades de alcanzarlas por sí misma. Quizás la distribución de obras públicas según las prioridades manifestadas por los referentes territoriales sea una de sus virtudes, al igual que el esfuerzo por mantener el orden de las cuentas públicas. Pero ello resulta en dos puntos menos de presupuesto para esa área frente a una partida asignada al proceso electoral que duplica la destinada al mismo fin en 2021 y el gasto político en general no se achica, según lo que trascendió de la propuesta en manos de los miembros de la cámara baja.

El humor social no es el mejor en este tiempo porque la inflación es uno de los datos dominantes de la realidad. No está en los resortes del gobierno local ni en el provincial la resolución de este problema pero sí la de otras cuestiones que también son esenciales y que a tres años de gestión no se arreglaron. Mejores prestaciones de servicios de salud, educación o seguridad son deudas pendientes.

Es el momento en que el mensaje sobre alimentos, energía, minería y economía del conocimiento debe tornarse comprensible. Y la política debe tener otro sentido, no el de las campañas y candidaturas.

Salta, 05 de diciembre de 2022