Advierten la importancia de los organismos de control en el acceso a la información pública

El experto en acceso a la información pública, Paulo Friguglietti observó que los gobiernos no garantizan el derecho de la ciudadanía para controlar los actos y las cuentas públicas y, carecen de instancias de control para su efectivo cumplimiento, lo que hace a la transparencia.

Por Pasaron Cosas, el especialista en acceso a la información pública, Paulo Friguglietti, se refirió a ley nacional y las normativas provinciales para garantizar el derecho de la gente a acceder a información que hace a los actos y a las cuentas públicas. Advirtió que las adhesiones sin órganos de control no son suficientes porque no se garantiza el efectivo cumplimiento.

“Es un derecho que está en la parte más alta de nuestro ordenamiento jurídico porque surge de la Convención Internacional del Pacto de Costa Rica”, expresó y añadió que a cualquier persona, en cualquier lugar del país, ese derecho le debe ser reconocido.

Advirtió que en Salta no hay una normativa propia, sino una adhesión a la ley nacional, lo cual “no es una buena técnica legislativa”, aseveró ya que, no hay un organismo de control que obligue a los funcionarios públicos a entregar la información requerida, “algún referente a quien reclamarle en el supuesto de que no conteste a lo solicitado”, señaló.

Consultado sobre la importancia del acceso a la información pública y de porqué es un derecho, reconoció que “la información es poder”, y ello hace también al control ciudadano para que los gobiernos sean transparentes en el uso de los recursos públicos, cerró.