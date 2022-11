Salta duplicó el promedio de incendios forestales registrados el año pasado

En diálogo con Aries, el subsecretario de Defensa Civil, Jorge Arce realizó un estimado de las hectáreas que se perdieron por el fuego en toda la provincia, y aseguró que la cifra duplicó lo que se registró el año pasado. Además, señaló que trabajan anonadadamente junto a Jujuy para evitar que el incendio en Valle Morado, Colonia Santa Rosa se junte con el foco activo en el Parque Nacional Calilegua.

El funcionario señaló que las altas temperaturas, la falta de precipitaciones y las condiciones del viento dificultan la tarea y, posibilitan que los focos activos se movilicen y se expandan.

Asimismo, marcó que cuentan con 130 brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cinco medios aéreos, tres helicópteros y 2 aviones hidrantes. Además, recalcó que el personal ingresa entre las 06:30 a 07 horas de la mañana y se retira por el mediodía ya que la temperatura en la zona de los incendios puede superar los 45 grados, y sumado la inestabilidad del viento, eso sería peligroso.

En otro orden, consultado si peligran comunidades por el avance del fuego, aseveró que no, ya que no hay poblaciones cercanas; no obstante se mostró preocupado por el avance del fuego en Valle Morado y la posibilidad de que se junte con el gran foco en el Parque Nacional Calilegua, de producirse eso, el incendio tomaría dimensiones incontrolables.

Finalmente, Arce se refirió a las previsiones de la cantidad de hectáreas que se quemaron en lo que va de la temporada y aseguró que “duplicamos lo del año pasado en hectáreas, y estamos superando las 50 mil en la provincia”. Situación que consideró que responde a que la temporada de incendios forestales cada año se extiende más porque a diferencia de otros periodos, empezaba en julio hasta fines de noviembre, pero este año empezó en abril y, a esta altura del mes dista mucho de que se vaya a terminar.