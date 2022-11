Diputados aprobó con cambios el proyecto de prevención de incendios 

La diputada capitalina, Cristina Fiore, indicó que el proyecto busca declarar de interés provincial el manejo del fuego y la prevención de los incendios forestales y lamentó que “los incendios en el norte llevan más de 120 días”.

“Más allá del Gobernador que requería del auxilio de la lluvia o que se quejaba de las nueve plagas de Egipto, se olvidó de una pero no importa, me parece que esta situación no habla solamente de la necesidad de lluvia sino de la actuación y de una política activa de prevención de incendios”, dijo Fiore.

Además, la Legisladora recordó que en Agosto de 2022 el Servicio Nacional de Manejo de Fuego advertía sobre focos de incendios en el norte de Salta y cuestionó que el Gobernador haya declarado hace pocos días que no se recibió el auxilio de Nación, pese a que el viceministro de Ambiente de Nación, a mediados de octubre indicó que no tenía conocimiento sobre un pedido particular de Salta, y que si se solicita, la respuesta es inmediata.

Además y en relación al proyecto, Fiore lo definió como un copie y pegue de la ley nacional sancionada en 2012 y que tiene vigencia y aplicación en Salta, en tal sentido, señaló que la autoridad de aplicación de la norma nacional en Salta, es Defensa Civil.