Caso Monges: la abogada de Sarmiento cuestionó la falta de un juzgado de Garantías y denunciará al MPF

La abogada Sandra Domene cuestionó la falta de Juzgado de Garantías en la causa penal contra el director general de Políticas Penales de Salta, Ángel Sarmiento por los presuntos delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública.

En el marco de la visita del extinto Darío Monges al sicario Oscar “Cabezón” Díaz en la Unidad Carcelaria 3 de Orán.

Advirtió que este miércoles quiso hacer una presentación, un escrito en el juzgado de Garantías y no pudo hacerlo porque no hay, es decir no se está cumpliendo con el debido proceso, sostuvo. No hay nadie que garantice la imparcialidad y objetividad, agregó.

En este sentido, adelantó que denunciará al área de prensa del Ministerio Público Fiscal porque asegura que tergiversaron la declaración indagatoria de Sarmiento de este lunes, en donde ratificó que quien le requirió la autorización de Darío Monges al penal fue el exsecretario de Seguridad Benjamín Cruz.

Consideró que la publicación en el sitio Web del MPF carece de objetividad e imparcialidad, y eso es “preocupante”.