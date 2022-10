Imprescindibles

El 22 de octubre es nuestro país el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Ese día, las Abuelas de Plaza de Mayo celebraron sus 45 años.

Inicialmente se conocieron como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Su primera presidenta fue Licha Zubasnabar. Allá por 1980 adoptaron como nombre Abuelas de Plaza de Mayo, ya popularizado.

El Premio Nobel de la Paz las tuvo nominadas en cinco ocasiones, entre el 2008 y el 2012, y nuevamente en 2018.

Eran amas de casa, sin experiencia política en su gran mayoría. Comenzaron a reunirse en confiterías, en alguna casa, en los parques. Estaban desesperadas, sin noticias de sus nietos.

Ya desde el 30 de abril de ese año, las Madres de Plaza de Mayo habían comenzado a reunirse en esa plaza.

Delia Giovanola de Califano, una de las fundadoras, recuerda que “A mediados del año '77, ya éramos muchas en la Plaza, ya caminábamos de a dos o tres alrededor del mástil, cuando una de las actuales Abuelas, Eva Márquez de Castillo Barrios me pide que me aparte del grupo para conversar sobre los chiquitos nacidos en cautiverio. Porque ya no podíamos buscar a los chiquitos en Tribunales. sino (…) en Casa Cuna, en orfanatos, en jueces de Menores. (….) fuimos señalándonos unas con otras -las que éramos abuelas- porque ya sabíamos que nuestros nietos habían nacido, suponíamos. Y empezaron las reuniones de Abuelas en forma clandestina..”

Estas abuelas comenzaron a hacer preguntas incómodas. La Justicia no investigaba y los políticos que antes del Golpe de Estado habían pedido sus votos, no las recibían.

Las Abuelas de Plaza de Mayo han adoptado como fecha de su creación el 22 de octubre de 1977 pero se encargan de aclarar que no es exacto sino simbólico: representa el día en que le entregaron sus notas con sus pedidos, reclamos y datos al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Cyrus Vance, quien estaba de visita en Argentina.

Fue un acto de inocente desconocimiento de la realidad política, pero no se puede culparlas por ello. Según un informe del diario español El País, “El 28 de febrero de 1976, los agentes de inteligencia estadounidenses ya habían informado al presidente que acababa de llegar a Washington un emisario del Ejército argentino "con instrucciones para el Agregado Militar para prepararlo para la toma de poder en Buenos Aires". Estos textos forman parte de las más de 500 páginas de documentos desclasificados por Barack Obama sobre la dictadura argentina, que le fueron entregados a la administración del entonces presidente Mauricio Macri.

A fines de 1977, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó un reclamo de las Abuelas.

En 1978, año en que ganamos el Mundial del Fútbol, ellas no tenían nada que festejar. Cuando terminó, "La Prensa" publicó su primera solicitada.

Consiguieron información recopilada por organismos de derechos humanos de Brasil sobre la situación de los desaparecidos en Argentina. De allí, Abuelas logró recuperar, en marzo de 1980, a las primeras dos nietas.

A través de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia confirmaron con datos genéticos, las identidades. En 1987 la recuperó María Leonor Abinet, la primera nieta nacida en cautiverio.

Por iniciativa de las Abuelas se aprobó la ley que estableció el Banco Nacional de Datos Genéticos, fundamental para recuperar las identidades sustraídas durante la dictadura militar.

En agosto de 2014, Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación, logró reencontrarse con su nieto, quien fue el número 114 en saber sus orígenes verdaderos.

Actualmente existe el #TeBuscoDesde, una campaña de Redes Sociales dirigida a personas nacidas entre 1975 y 1983 que tengan dudas sobre su identidad y a todos quienes puedan aportar información para la búsqueda de los nietos y nietas que faltan.

También se incluyen las etiquetas #Abuelas45Años y #LaBusquedaContinua. Allí, se encuentra material para descargar, imprimir y compartir.

Hoy, nuevamente, el arte ayuda a recordar esa realidad horrorosa con el estreno de la película Argentina, 1985. Y recordar es alentar a que no suceda nunca más, estando en permanente alerta por el regreso de aquellos que alientan la violencia, el autoritarismo, la dictadura disfrazada de democracia.

En un nuevo aniversario, saludo a la noble tarea de las personas que participan y apoyan la restitución del derecho a la identidad, que no debe olvidarse ni omitirse, aún en medio de inflaciones, peleas políticas, neovedettes y granhermanos que ocupan los grandes titulares de nuestros días.