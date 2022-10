Hasta el intendente de Tartagal denuncia los déficits en Salud y pide respuestas inmediatas 

En el norte provincial el hartazgo por los problemas para el acceso a la Salud Pública no sólo se pone de manifiesto en los pacientes y en los legisladores de la oposición, recientemente, el intendente de Tartagal, Mario Mimessi, hizo pública una nota dirigida al ministro de Salud y advirtiendo que “la Salud está en terapia intensiva”.

En la notra se señala que los problemas pasan por la falta de recursos económicos, estructurales y humanos y se cuestiona que el “modelo derivacionista”, es decir el de enviar pacientes a Salta Capital, no pudo ser solucionado.

El cuestionamiento de Mimessi se hizo público de manera simultánea al momento que en la Cámara de Diputados de Salta comenzó a tratar una nueva prórroga de la Emergencia Sociosanitaria en el norte de Salta.

A continuación el contenido de la carta dirigida al ministro Esteban:

Señor:

Ministro de Salud

Dr. JUAN JOSÉ ESTEBAN QUINTEROS

Su Despacho

Ref.: LA SALUD DE TARTAGAL EN TERAPIA INTENSIVA

Sr. Ministro, rogamos a Dios se encuentre bien de salud. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de la Salud Norteña, la cual hoy se halla en “terapia intensiva” debido a la falta de recursos, tanto económicos como estructurales y de medios humanos.

Estamos en un punto de desesperación ante la falta de respuesta de su cartera, y esto es compartido por todos los Municipios del Departamento. Allá por el 2013, cuando empezábamos a desandar este camino de la política intentando convertir a nuestra ciudad en un lugar digno para vivir, bautizábamos a la Salud Salteña como “derivacionista” debido a que ya identificábamos un sistema que lamentablemente se perpetuó y se hizo crónico; las áreas operativas de menor complejidad derivaban sus pacientes al Hospital Juan D. Perón de la ciudad de Tartagal y, desde allí, a la ciudad de Salta (cuestión que actualmente sigue, pero no únicamente a la Capital Salteña, sino a Embarcación, Orán, Güemes y Salta).

No solamente mi persona como Intendente de Tartagal, los Diputados del Departamento, los distintos Concejos Deliberantes de San Martin, hemos manifestado reiteradas veces la necesidad de soluciones a largo plazo, como la llegada de profesionales de distintas especialidades que no solo velen por la salud de nuestros vecinos, sino que brinden contención y la tranquilidad de que no necesitan solicitar una derivación urgente, una ambulancia o el avión sanitario por problemas que podrían perfectamente ser solucionados en nuestros hospitales.

Desde el Municipio nos hemos puesto a disposición, desde nuestra llegada en diciembre de 2019, tanto con el Dr. Juan López, como con el Dr. Santiago Payo y ahora con la Dra. Lorena Torres. En nuestro espíritu está claro que la prioridad es hacer lo que esté a nuestro alcance por el Hospital, porque entendemos que es de todos los Targalenses. Hemos puesto a disposición incontables recursos municipales para mejorar la infraestructura hospitalaria, llevando a cabo obras de enripiado, pintura, remodelación de distintos sectores en épocas de Covid y gestionamos la remodelación del laboratorio, entre otras cosas. Pero todo parece ser en vano porque entendemos que lo que falta son políticas públicas claras, incentivos que cambien la realidad de la gente, para que a Tartagal lleguen médicos y mejore el acceso a la salud, la cual es contemplada en la Constitución Nacional como “derecho básico”.

Por lo tanto, le requerimos una respuesta inmediata a este problema que está en la consideración máxima de nuestros vecinos; hoy el 90% de los Sanmartinianos piensan que la salud es pésima y que los recursos se concentran en la Capital. Cambiar esta realidad está en sus manos, como responsable máximo del Área de Salud.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.