'Topo' Ramos: "Me hago cargo de lo que hice, no esquivo la Justicia"

El senador por Rosario de Lerma, Sergio Ramos, habló en Día de Miércoles sobre la causa en la que se lo investiga por el destino de 340 mil pesos que llegaron al municipio en 2013 para la construcción de viviendas sociales, obra que nunca se ejecutó.

“Es una obra que no se hizo en el espacio previsto porque era un espacio verde y no tenía autorización del Concejo Deliberante”, comenzó diciendo el Senador para luego afirmar: “Esta obra ha sido aprobada por los concejos deliberantes y la Auditoría General de la Provincia. El tema es que no hubo un problema administrativo. Los funcionarios que tenían que rendir no hicieron las rendiciones, pero si está hecha la obra”.

Consultado sobre los detalles del caso, se limitó a decir: “De eso se va a encargar el abogado, de resolver este problema. (La obra) No está rendida, pero está hecha administrativamente. Cada funcionario es responsable de las rendiciones que tiene que hacer”.

“Yo me hago cargo de las cosas que hice, y no estoy esquivando a la justicia ni nada por el estilo, me defiendo de acuerdo a las leyes que hay”, argumentó Ramos al tiempo que observó que “muchos hablan desde espacios políticos diferentes, que tienen representantes en las cámaras legislativas, y nunca pidieron cambiar las leyes para que estas cosas no ocurran”.

Insistió respecto a que “el abogado se va a encargar de la defensa técnica”, y agregó: “Nosotros estamos abocados a resolver los problemas de la gente, y es así que cada vez que nos presentamos nos acompaña con el voto popular. Por algo tiene que ser”.

Así, si bien evitó confirmar una candidatura para volver a la intendencia, deslizó que “puede existir una alternativa de que eso pase” dado que “hoy el municipio no está pasando por un buen momento”.

El Senador, que sigue amparándose en sus fueros ante los requerimientos de la justicia, aseguró que solo él fue judicializado por la causa de las viviendas y enfatizó: “Nunca hemos planteado recusar a ningún juez, a nadie. No estoy pensando en los fueros, estoy pensando en resolver problemas de la gente”.