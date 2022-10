Los gritos machistas del colegio mayor Ahuja en Madrid

Los padres pagan 1200 euros al mes por el alojamiento de sus hijos. Los universitarios residentes en este colegio llevaron a cabo una acción machista. Desde una ventana se escucharon unos gritos proferidos por un joven hombre hacia las jóvenes del Colegio mayor Santa Mónica: “ninfómanas, putas, vais a follar todas en la capea” finalizando con un grito arengador “Vamos Ahuja” inmediatamente y a la vez se levantaron las persianas de las siete plantas del edificio y un montón de estudiantes varones se sumaron al griterío. Es decir no fueron dos varones ebrios desubicados sino una acción planificada, concertada por todos los estudiantes que residen en este colegio mayor adscripto a la Universidad Complutense de Madrid.

El Colegio Mayor solo ha expulsado al que considera el principal implicado y el resto de los estudiantes tendrán solamente que participar en cursos de sensibilización en género y acciones de voluntariado social. Por esta institución desde su fundación han pasado más de tres mil universitarios.

La reacción de las estudiantes del colegio mayor Santa Mónica- también pertenecientes a la orden de las hermanas agustinas- estudiantes universitarias contra quienes iban dirigidos estos gritos no han mostrado su repulsa ni su tajante reprobación, todo lo contrario han justificado dicha acción machista diciendo que se trata de una tradición, vaya tradición!, no han condenado dicha acción sino han emitido un comunicado de apoyo a los alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja expresando que sacada la acción de contexto es fácil de malinterpretar. Las jóvenes de este colegio no se han sentido ofendidas, lo entienden como un juego, si oyente, entienden estos insultos machistas como un juego, como una tradición. No sorprende la ausencia de un discurso feminista en estas jóvenes mujeres teniendo en cuenta la composición social de las mismas han manifestado las periodistas españolas.

Pero cabe preguntarse cuál es el contexto, para las alumnas justificadoras es un juego, una tradición, una broma pero el contexto real es la ley recientemente aprobada en España conocida como “Ley solo Si es Si”, la cual regula el consentimiento en las relaciones sexuales. A partir de esta ley todo acto sexual sin consentimiento expreso pasará a considerarse violación; esta ley ha entrado en vigor el pasado 7 de octubre y ha coincidido en el momento con el que se ha viralizado el video de los varones gritando los insultos machistas desde las ventanas del colegio Elías Ahuja.

Tanto los partidos Popular como Vox, ambos de derecha y con gran penetración en estos colegios mayores, se han opuesto a la sanción de la ley conocida como “Solo si es si”.

El comportamiento machista de estos hombres jóvenes ha sido rechazado por los medios de prensa en general que han calificado lo sucedido de intolerable, sumándose a la condena de la mayoría de los portavoces de los distintos partidos políticos. La fiscalía abrió la investigación correspondiente.

Lo que ha sucedido es un síntoma de la reacción patriarcal a los avances del feminismo y también es un síntoma de la necesidad de educación sexual.

Desde el instituto de enseñanza secundaria Pérez de Guzmán de Ronda (Málaga) alumnos han lanzado un video que han subido al canal de youtube respondiendo a los gritos machistas del colegio mayor de Madrid. Este video comienza con una estudiante que grita desde una de las ventanas del centro educativo: “No, la violencia no es tradición”, a lo que un compañero varón responde: “Y no tiene justificación”, después se abren simultáneamente varias ventanas y todos juntos gritan: “Más respeto, menos brutalidad”, “más respeto, menos machismo”, “más respeto, menos vulgaridad” y terminan con un gran aplauso colectivo.