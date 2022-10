Crisis del neumático: no se venden cubiertas nuevas ni tampoco las usadas

Afirman que la falta de ventas de neumáticos nuevos afecta la venta de neumáticos usados. Desde el sector señalan que no se consiguen cubiertas rodado 13, 14 ni 15.

Así lo señaló Daniel, trabajador del sector. “Por ahora no se está vendiendo nada. Los locales que venden neumáticos nuevos, al no poder vender, no sacan los usados”, señaló.

Según indicó, la situación se da hace ya dos meses. “No se ve rodado 13, 14 y 15, que es lo que más se trabaja, 16 ahí nomás”, agregó.

Igualmente, aseguró que los neumáticos usados se venden más que los nuevos. Además, resaltó que debe verificarse el uso de las cubiertas previo a su adquisición, y detalló: “El caucho tiene su fecha de vencimiento, y no tiene que estar reseco”.