Ada Zunino querellará a la defensora oficial Natalia Buira por sus dichos en Aries

La jueza de Garantías N° 1, Ada Zunino, respondió por Aries a las aseveraciones que hizo en su contra la defensora oficial Natalia Buira, quien cuestionó su decisión de sobreseer al juez de Familia Raúl Soria, denunciado por ella en una causa por violencia de género en 2021.

“Es una interpretación totalmente arbitraria e injusta, con el solo objeto de difamarme a mí. Es una constante en esta señora”, expresó Zunino quien buscó aclarar el contexto de su resolución. “Es por desobediencia judicial a una prohibición de acercamiento a Soria. Esa manda judicial no tiene determinado, lamentablemente, el perímetro en el que el doctor Soria tiene que mantenerse alejado”, explicó y señaló que se trata de una medida preventiva dictada en el fuero civil que, por lo tanto, no tiene efecto punitivo.

En este sentido, indicó: “Yo solamente me circunscribí a determinar si el delito de desobediencia había sido cometido por el doctor Soria o no. Obviamente, no me basé solamente en el descargo que hace el doctor Soria, sino en el video de las cámaras de seguridad del Poder Judicial, en el cual se advierte que el doctor Soria pasa hasta sin darse cuenta que la doctora Buira estaba presente”.

Recordó que para que el delito se constituya, la actitud debe ser dolosa, es decir, intencional. Su interpretación, dijo, es que no fue así porque la situación ocurrió en un sector que no es aledaña a la Defensoría, sino al acceso público.

“Lo manifestado por la doctora Buira es arbitrario, malicioso, habló de los antecedentes nefastos acerca de mi persona, por lo cual la voy a querellar”, anticipó la magistrada para quien “la doctora Buira está acostumbrada a denostar públicamente a un montón de personas que trabajan en el Poder Judicial”.

Además, enfatizó: “Yo no soy del riñón de nadie. No tengo ningún antecedente nefasto, tengo 15 años de ejercicio libre de la profesión. A mí no me van a usar, menos en una operación mediática”, concluyó.