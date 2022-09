Samuel Huerga, periodista, docente y concejal de Orán, se refirió por Aries a la gravedad de la situación que atraviesan, particularmente en el norte provincial, frente al avance del consumo problemático de distintos tipos de drogas.

Inicialmente, Huerga resaltó que la problemática está directamente vinculada al contexto social y económico de las familias, una realidad que “en el interior es muy dura”. Advirtió que observa a diario en la escuela el consumo de drogas. “Veo cómo mis alumnos, muchas veces, ingresan con muchas expectativas y los veo secarse como una flor. En Orán, es más fácil conseguir paco a las 10 de la noche que un kilo de pan”, aseveró.

Según su análisis, todo “es parte de la degradación del sistema económico y social”. “Acá no hay salud mental, no hay un hospital donde te puedas atender (…) Si querés una recuperación, una asistencia, una ayuda real, tenés que ir al sector privado que es carísimo y acá no hay”, lamentó.

Consideró así que es imprescindible trabajar en la contención emocional de las niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales provienen de hogares vulnerables económicamente, en donde no se satisfacen necesidades elementales.

“Esto es una responsabilidad política del Estado”, remarcó el dirigente en referencia a los casos de efectivos de fuerzas de seguridad involucrados en el tráfico, e incluso jueces condenados. “Se sigue diciendo en el Estado que son casos aislados, pero es un problema estructural”, dijo cuestionando que “no hay un reforzamiento social de las condiciones de vida de la población”.

Insistió así respecto a que “al no tener contención emocional alimentaria, recreativa, deportiva, cultural o artística, termina apareciendo la droga en los barrios, en la escuelas y las casas”. Con ello, casi inevitablemente, llegan la violencia y el suicidio.

“Después te mandan a hacer un curso, y con eso no alcanza. El contexto social y económico de las familias está quebrado”, continuó Huerga para quien “hay que fortalecer una perspectiva de vida para los chicos”, modificando los alarmantes índices de desocupación en Orán, donde el bagalleo se convierte en la única salida. “Después le vuelcan toda la responsabilidad a la institución educativa”, cerró.