Desesperado clamor por las adicciones: “se está llevando vidas y desarmando familias”

La iniciativa, inicialmente había sido planteada para el departamento Anta, pero en el debate en comisión se modificó el proyecto. Durante el tratamiento, varios legisladores del oficialismo y la oposición, plantearon que sería necesario un proyecto de ley, para abordar la problemática de manera más concreta.

La intervención más resonante fue la de la diputada de San Martín, Ana Laura Córdoba, quien contó del caso de una muer que se encadenó frente al edificio del Poder Judicial en Tartagal “porque no podía dormir ni salir a trabajar” y que a pesar de haber internado a su hijo, no pudo recuperarlo de las adicciones a tal punto que vendió todas las pertenencias de su vivienda, hasta las chapas del techo, para consumir.

Denunció que los Centros Sociocomunitarios, que eran de mucha ayuda se cerraron por falta de presupuesto y dijo que “la respuesta de falta de presupuesto está superando todos los límites”.

“Esto se está llevando vidas, está ocasionando una deserción escolar terrible, está desarmando familias”, dijo Córdoba entre lágrimas y agregó: “sé que el gobernador está trabajando lo mejor que puede, pero la droga nos está desarmando”.

Además, la legisladora, que es oriunda del municipio General Ballivian, contó que pertenece a un club deportivo que contiene a 180 niños y adolescentes y lamentó que en el lugar “el 80 por ciento son wichís y lastima ver a los niños que no van a la escuela y están robando para comprar algo para consumir que les destruye la vida”.

“Quiero dirigirme a un destacamento o comisaría y no hay personal ni movilidad, voy a un centro de Salud y no hay médicos, no tenemos un Centro de Día para que los chicos encuentren en qué ocupar su tiempo. Tenemos que apuntar a las escuelas con jornadas completas, en Coronel Cornejo los jóvenes están durmiendo en las calles por todo lo que consumen”, denunció Córdoba.