Duro cruce de Restom a Esteban: “Se le murieron 73 niños y usted no hizo nada”

“A usted señor ministro se le murieron 73 niños y no hizo nada. Ocúpese de lo que el Gobernador le encargó, que es cuidar la salud de los salteños. Y si me quiere hacer un regalo, que no sea una caja de zapatos vacía, que tengan los zapatos adentro: quiero la estructura del laboratorio con los profesionales que éramos”.

La frase pertenece al diputado provincial Jorge Restom (San Martín) y está dirigida al ministro de Salud, Juan José Esteban. Refiere a que, en su paso por Tartagal, Esteban tuvo “el tupé” de invitar al legislador del Frente de Todos a la inauguración del laboratorio en el hospital Juan Domingo Perón, siendo que se trata de un proyecto del cual participó activamente años atrás.

De forma previa, Restom describió la situación sanitaria en el Norte y cuestionó el ajuste en la planta laboral al señalar que en el año 1989 había 126 profesionales y en la actualidad apenas son 50. Dijo que en el hospital cabecera de Tartagal no hay cirujanos dispuestos a realizar cirugías programadas y aseguró que tuvo entrevistas con profesionales que se quieren quedar en la zona “pero no hay cargos disponibles".

La pobreza estructural en materia sanitaria que describió Restom se traduce también, con sus particularidades, a los municipios de Pichanal y de General Mosconi. Tal situación deriva en que la ciudadanía norteña tenga que viajar a la Capital, aunque tampoco hay soluciones.

“Los relatos de los pacientes derivados a la Capital que no son recibidos allí crecen todos los días. Nuestros pacientes deambulan en búsqueda de satisfacer sus necesidades sanitarias, las que se encuentran garantizadas por nuestra Constitución. Las colectas solidarias a cargo de la gente común, del pueblo, se volvieron una cuestión cotidiana: todo el mundo hace hoy una colecta para ayudar a un familiar a viajar a la Capital y seguimos sin tener respuestas”, afirmó.