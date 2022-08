Concejales de Colonia Santa Rosa iniciarán juicio político contra el intendente

Mario Guerra no paga los sueldos a los ediles y determinaron esa decisión.

Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, Facundo Domínguez adelantó que pedirá juicio político contra el intendente. “Deja mucho que desear porque con total liviandad ratificó que pone presión a los concejales”, expresó.

Sin embargo, justificó el accionar contra el mandatario, en representación del cuerpo deliberativo, porque además de no pagar los sueldos y dejar sin recursos al Concejo para su funcionamiento, Guerra no respondió a la fecha cerca de 20 pedidos de informes, sumado que no presentó las declaraciones trimestrales ni el ejercicio presupuestario del 2021.

En tal sentido, Domínguez consideró que el titular del Ejecutivo de Colonia Santa Rosa desvía el foco de la atención intencionalmente para que en los medios de comunicación los titulares se centren en los sueldos de los concejales y no en el mal desempeño a cargo de la administración del municipio.