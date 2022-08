Un intendente no pagará a los concejales hasta que no le aprueben el aumento de la Unidad Tributaria

“El próximo intendente que venga no va a tener ni un céntimo para manejar. Ellos no se dan cuenta, pero es así”, argumentó Mario Guerra, jefe comunal de Colonia Santa Rosa.

El intendente de Colonia Santa Rosa, Jorge Mario Guerra, fue consultado por Aries sobre el malestar de los ediles ante su negativa a pagar sus sueldos. De acuerdo con lo que señaló, todo devino de una baja en el valor de la Unidad Tributaria, que se define a partir del precio de la nafta.

“Ellos parece que viven en el país de la deflación. Si vos no podés cobrar impuestos, cobrás la mitad de la mitad de lo que te paga la gente, te atan política y económicamente de manos y pies”, enfatizó Guerra, quien confirmó el reclamo de los ediles: “No se recauda para pagarles, así de fácil. Paga el 18%, hay barrios que no pagan”.

El Intendente negó estar cobrando su sueldo, que según indicó está fijado en 54 mil pesos, y remarcó que “quienes aumentan el sueldo del intendente son los concejales”. Además, aseguró que él está jubilado, aunque luego aclaró que sigue ejerciendo como médico en el sector privado. “Soy médico, yo vivo de lo que yo laburo, y cobro 84 mil pesos de jubilación”, dijo.

“Hasta que no aflojen el tema de la Tributaria, hermano, es cuestión de vida o muerte. Vos tenés que tener algo organizado”, insistió Guerra en su postura de no pagar a los ediles, y agregó: “Tomen asiento muchachos, piensen en el mundo que están, no sean tan tan, hermano. Cómo me van a cortar las manos cobrando la mitad de lo que tenemos que cobrar de impuestos. Están atentando contra las arcas del municipio. Es el pueblo de ellos, hermano”.

Por otro lado, lamentó que pese a la gran producción de la zona, se trata de producción primaria por lo que el municipio no percibe ingresos por ella. En este punto, aseveró: “Tengo un montón de situaciones sociales muy críticas. Entonces, si nadie aporta nada, ocho barrios que no aportan, la mayoría están colgados de la luz. Es inviable un municipio como este”.

“Hasta que no nos sentemos a charlar y maduren los muchachos, aflojemos. Estoy dejando para el próximo intendente que venga algo organizado. No sé en qué están pensando ellos. El próximo intendente te que venga no va a tener ni un céntimo para manejar. Ellos no se dan cuenta, pero es así”, concluyó Mario Guerra.