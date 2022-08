Recomiendan evitar encender fuego en cerros o zonas descampadas

El subsecretario Defensa Civil, Jorge Arce, se refirió por Aries al trabajo que llevan adelante diferentes dotaciones de bomberos para controlar los extensos incendios forestales en Colonia Santa Rosa. Se calcula que se quemaron unas 700 hectáreas de yungas en una zona, colindante al Parque Nacional Calilegua.

Según indicó Arce, los incendios iniciaron la semana pasada y se logró extinguir, pero se volvió a activar a principios de esta semana. Ante la magnitud de la situación es que se dispuso el trabajo de bomberos de Colonia Santa Rosa, de Urundel y la Brigada Forestal desplegada desde la Provincia.

“Es una zona de yunga, una zona de reserva importante. Tratamos que no se extienda mucho. No es un incendio que tenga llamas en altura en estos momentos, es un incendio que trabaja sobre mantillo, en la superficie. La intención hoy es llegar a los focos activos con distintas cuadrillas, luego ir cerrándolos para que no se siga expandiendo”, explicó el Subsecretario señalando que “cuando llega a tomar altura o se acerca a los cerros se complica mucho más el trabajo de los brigadistas”.

Por otro lado, remarcó que el 95% de este tipo de incendios es producido por el hombre. Recomendó así evitar producir fuego en cerros o zonas descampadas, además de no quemar restos de poda o basura, atendiendo particularmente a factores de riesgo como la sequedad del ambiente y los vientos.