Río Pilcomayo: en 15 días estarán los resultados del monitoreo hídrico en Argentina

A fin de mes se conocerán los resultados de las muestras de agua colectadas para determinar la posible contaminación del río Pilcomayo en territorio argentino. Tales medidas se tomaron luego de la rotura de un dique minero en Potosí, Bolivia, cuyos residuos terminaron en el cauce del río que atraviesa también Argentina.

Los monitoreos se realizaron en el puente internacional que une Misión La Paz (Rivadavia, Salta, Argentina) con Pozo Hondo (Paraguay). El laboratorio Grupo Induser S.R.L. está a cargo de los estudios.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia informaron que siguen realizando gestiones ante Cancillería para obtener resultados de los controles que han elaborado distintas jurisdicciones bolivianas.

Es que el único informe oficial recibido se dio a conocer la semana pasada. Dicho documento fue confeccionado por la Delegación de Bolivia que integra la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo.

Por otra parte, el Ministerio de Salud recordó que continúan vigentes las recomendaciones de no consumir agua, no realizar pesca, no consumir peces y no bañarse en el río.

En el hospital de Santa Victoria se extremaron medidas de cuidado y análisis para quienes lleguen a la guardia o consultorio presentando síntomas como vómito, diarrea, urticaria, etc.

Para estos pacientes deberán hacerse los análisis correspondientes para confirmar o descartar la posibilidad de haber ingerido o absorbido metales pesados a través de la piel, en caso de haber continuado actividad en el río.

Fuentes oficiales explicaron que las alertas se extendieron a los nueve puestos y centros de salud que integran el área operativa del hospital: Puntana, Monte Carmelo, Curvita, Santa María, La Merced, San Luis, Pozo el Tigre, Misión La Paz, Vertientes de las Costas.