“La Municipalidad recauda y, a partir de septiembre, va a recaudar un poco más”

Carlos, trabajador de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa), indicó por Aries que, a través de los gremios, se han venido realizando distintas presentaciones por reclamos edilicios en la dependencia. “Hay lugares donde no hay ventilación, no tenemos el plano de edificación adecuado para el trabajo que venimos realizando, necesitamos más de adecuación edilicia”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que no tuvieron respuestas aún, además de no contar con precisiones sobre el reclamo salarial. “A través de los gremios nos han venido diciendo que posiblemente se pueda concretar con el 40%, pero no tenemos nada firme”, dijo aunque confirmó el ofrecimiento de un pago en negro.

En este punto, remarcó que el costo de la canasta básica está en los 110 mil pesos, mientras que el salario promedio de un trabajador municipal es de 60 mil pesos. “No llegamos ni a la mitad de la canasta básica. La Intendenta tendría que poner en orden el salario de los trabajadores municipales”, aseveró en referencia al slogan municipal que reza “Pusimos orden”.

Además, aseguró que “la Municipalidad recauda y ahora, a partir de septiembre, va a recaudar un poco más”, y puntualizó: “Es el tercer aumento que está diagramado en el presupuesto. En septiembre la ciudadanía de Salta va a pagar más en lo que es la tasa general de inmuebles, el impuesto inmobiliario, automotor y todo lo que significa la alícuota”.