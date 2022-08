Anestesistas desmienten poner en riesgo los tratamientos oncopediátricos

“Eso es totalmente mentira, eso no es cierto”, sostuvo por Aries Juan López, secretario gremial de la Asociación. Explicó que en el centro donde se hacen los tratamientos para pacientes oncológicos “hay un grupo de anestesiólogos que cumplen su función desde hace 10 años y en ningún momento hubo problemas”.

Al respecto, el referente del sector señaló que se solicitó un presupuesto por 30 sesiones de tratamiento, 40 de acuerdo con el parte de prensa, “y a la gente del Hospital Materno Infantil le pareció excesivo”.

No obstante, garantizó que “no hay ningún problema, no se interrumpe ningún tratamiento”. “Ayer se habló con la Presidenta de HOPe y se le explicó que la gente puede continuar con su tratamiento. No sé por qué se mediatizó esto, en ningún momento se suspenden los tratamientos”, sostuvo López e insistió: “No se cortan los tratamientos oncológicos, sobre todo los pediátricos y las urgencias”.

Contó también que ayer intentaron mantener conversaciones con el gerente del hospital, Federico Mangione, y con las autoridades de la Fundación, y aseguró: “Quedamos en que nos hablaban para que nos juntásemos a charlar. Todavía no nos llamó, me parece que hay cosas que hace públicas que no correspondería”.