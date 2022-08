“La única responsable de las medidas de fuerza se llama Bettina Romero”

Sergio Rodríguez, secretario general de SIMUSA, advirtió por Aries que volverán a las calles en caso de no tener respuestas. “Estamos en la misma provincia y en el mismo país. Nosotros exigimos el aumento, no vamos a mendigar”, manifestó tras declarar el estado de asamblea permanente. Aseguró que los recursos no están en discusión y subrayó: “La provincia acordó y queremos lo mismo, queremos trabajadores que estén tranquilos, que lleguen a fin de mes y reciban el aumento”.

Para Rodríguez, “la Municipalidad desconoce, son ignorantes”. “Nosotros tenemos todo el respaldo de lo que decimos. Cuando nos toman el pelo y pretenden que ignoremos la necesidad de la gente acordando una baja, no va a pasar. No le vamos a firmar ningún acuerdo a Bettina Romero si no es conforme a la provincia y con cláusulas gatillo”, adelantó.

Dejó en claro la negativa ante perder poder adquisitivo y cuestionó que “la Intendenta mira para otro lado”. Aseguró que “la única responsable de las medidas de fuerza y que la gente esté en la calle, se llama Bettina Romero”.

Cabe señalar que a este reclamo se suman denuncias por malos tratos y cuestionamientos desde diferentes dependencias, entre ellos los preventores urbanos a quienes, en las últimas semanas, enviaron a secuestrar motocicletas en el centro, una actividad que corresponde al área de Tránsito.