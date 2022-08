Sáenz entregó 500 escrituras a familias de Capital

“Cuando asumimos la responsabilidad de gobierno, recordaba en mis caminatas barriales en barrios que hace más de 25 años venían peleando por esto, que es un derecho”, expresó el mandatario en su regreso tras el aislamiento por covid.

En la misma línea, subrayó: “Es muy triste construir sobre algo que no es de uno y no saber qué puede pasar mañana. Es muy triste pedir los servicios básicos y que les digan ‘esto no es suyo, hasta que no regularice su situación, no podemos brindarle estos servicios’”.

Destacó que pasaron generaciones con la misma problemática “porque no había una definición política de que tengan ese papel que les dice que eso es suyo y que nadie nunca va a poder quitarles lo que es suyo”.

“Hoy es un día especial porque estamos cumpliendo con la palabra, con aquello que les dijimos en toda la provincia a aquellos que hace muchos años esperan que se haga realidad la escritura de su terreno, que les garantiza para siempre el título de propiedad, de que esto es suyo y que nadie puede tocarlo”, puntualizó.

Destacó el trabajo en conjunto con el equipo del Ministerio de Infraestructura y la Dirección General de Inmuebles y recordó que llevan entregadas 1800 escrituras en toda la Provincia, además de 3 mil viviendas en los dos años de gestión.