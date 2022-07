Passarella: “Estoy bien, hay Daniel para muchos años”

En los últimos días se difundieron diferentes versiones periodísticas que indicaban que Daniel Alberto Passarella padecía una “enfermedad neurodegenerativa”. Luego de que la propia familia del ex capitán y entrenador de la selección argentina desmintiera este informe de salud a través de un breve comunicado que fue distribuido por su abogado Marcelo Vázquez Aguiar, fue el propio Kaiser el encargado de desterrar cualquier tipo de rumor durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

“Puedo asegurarles a todos, incluso a los muchos amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre. Solo tenía un poco de depresión, sí, porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más. A cualquiera le puede pasar estar triste y quien sabe cuantos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo, pero de aquí es necesario ir más allá”, comenzó su relato ante el rotativo italiano con la intención de dejar en claro sus problemas de salud.

Que se mencionaran diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA llevó preocupación en el mundo del fútbol, como a su ex compañero en Fiorentina Giancarlo Antognoni. “Recibí un mensaje de Gianca, porque él también estaba preocupado. Y le respondí ‘no te preocupes, no pasa nada, porque Daniel sigue para muchos años”.

Al ser consultado sobre si tiene en mente regresar a Italia en el corto plazo, Passarella reconoció que su idea es la de viajar luego de una reunión de la FIFA a la que fue invitado a raíz de la próxima Copa del Mundo en Qatar. “Espero que pronto. Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de la FIFA. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia. Pero no digas que lo hago porque no puedo viajar sola, porque como le escribí a mi amigo Gianca Passarella durará mucho”. El campeón del mundo defendió la camiseta de la Fiorentina durante cuatro temporadas y por dos la del Inter. Además fue director técnico del Parma.

Estas palabras van en línea con el mensaje difundido por su esposa Graciela Benvenutto y su hijo. “La esposa e hijo de Daniel Alberto Passarella, ante la proliferación de diversas noticias respecto a la salud de Daniel, en las que se mencionan diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA, vienen a desmentir las mismas y a manifestar que Daniel está atravesando sólo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia”, manifestaron mediante un comunicado.

Durante la entrevista Daniel también se refirió al desembarco de Paulo Dybala a la Roma y toda la expectativa que generó entre los hinchas. “Calma. Batistuta fue único como goleador. Dybala es un gran jugador pero no marca tanto como Gabriel, así que hay que ver cómo será la Roma que está preparando Mourinho. No entiendo por qué la Juventus lo dejó escapar, pero eso será una motivación extra para que quiera demostrar que es un campeón, porque el Dybala que recuerdo es definitivamente un campeón”, concluyó.

